Происшествия 13 января 2023, 12:51 Жительнице Ростова-на-Дону огласили приговор за смерть младенца

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В Ростове-на-Дону суд рассмотрел дело 36-летней женщины, которая родила в биотуалете и оставила ребенка умирать. Об этом написала rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт Dоndау.

Было установлено, что сразу после родов женщина оставила мальчика в биотуалете. Впоследствии он скончался от асфиксии, в его легкие попала жидкость с частицами целлюлозы.

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В суде женщина полностью признала свою вину. Ее отправили отбывать наказание в колонию-поселение.

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