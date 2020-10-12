Жительнице Пушкино предъявили обвинение в убийстве ребенка

Следователи предъявили обвинение в убийстве ребенка жительнице городского округа Пушкино. Женщина задержана.

«Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области 43-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве ребенка», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По версии следствия, женщина убила сына 11 октября в собственной квартире. Она повесила ребенка. Тело сына обнаружил отец мальчика, который вернулся с работы вечером.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и опросили жительницу Пушкино. В ближайшее время ее проверят на вменяемость — будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Подозреваемая не смогла объяснить причины своего поступка.

Ранее сообщалось об убийстве женщины в Раменском. Ее тело обнаружили в строительной тачке. По подозрению в убийстве задержан бывший муж погибшей. Следствие считает, что он расправился с женщиной во время ссоры. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».