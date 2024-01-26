Происшествия 26 января 2024, 13:50 Жительнице Петербурга назначили принудительное лечение у психиатра после попытки похитить взрослого сына

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Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра местной жительнице, которая пыталась похитить взрослого сына. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным ведомства, в 2021 году женщина вместе с подельниками проникла в квартиру сына. Его избили и увезли за территорию Петербурга и Ленинградской области.

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Отмечается, что местная жительница таким образом хотела поместить сына в реабилитационный центр для лиц, страдающих наркотической зависимостью.