Жительнице Петербурга назначили пять лет колонии за убийство

Жительнице Адмиралтейского района Санкт-Петербурга присудили пять лет и два месяца исправительной колонии общего режима за убийство знакомого. Об этом написали «Невские новости».

В объединенной пресс-службе судов города рассказали, что инцидент случился 10 июня 2020 года на кухне коммунальной квартиры на улице Глинки. Женщина поругалась со знакомым из-за бытовых вопросов, схватила нож и ударила им мужчину в живот. Пострадавший скончался на месте.

Коллегия присяжных единодушно признала подсудимую виновной. Октябрьский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы, а также взыскал три миллиона рублей в пользу родственников погибшего.