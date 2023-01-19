Происшествия 19 января 2023, 16:21 Жительнице Омской области вынесут приговор за убийство трехмесячного сына

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В Омской области правоохранители задержали 20-летнюю девушку, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына. Об этом написал сайт kp.ru.

Как рассказали в правоохранительных органах, во время ссоры с возлюбленным обвиняемая схватила ребенка и несколько раз ударила его головой об пол. Мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

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Во время задержания девушка свою вину не признала, сообщив правоохранителям, что случайно упала с ребенком на пол. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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