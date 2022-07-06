Жительнице Новосибирска вынесут наказание за наезд на ребенка в санках

Суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело о ДТП с участием внедорожника, в котором погиб трехлетний ребенок. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на прокуратуру по Новосибирской области.

По информации правоохранителей, авария произошла в декабре 2021 года в одном из дворов Новосибирска. Женщина, управляя внедорожником Mitsubishi Pajero, наехала на ребенка, который был в санках. Следствие считает, что во время движения задним ходом она не соблюдала правила безопасности.

На водителя внедорожника завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.