Происшествия 05 сентября 2023, 11:49 Жительнице Курганской области вынесли наказание за ножевое ранение знакомого

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В Курганской области суд вынес приговор жительнице Катайска, которая ударила кухонным ножом своего знакомого. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Случай произошел во время совместного распития спиртных напитков. Женщина, поссорившись с приятелем, умышленно ударила его в спину.

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Обвиняемую приговорили к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком в два года. Суд принял во внимание здоровье женщины.