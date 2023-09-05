05 сентября 2023, 11:49
Жительнице Курганской области вынесли наказание за ножевое ранение знакомого
В Курганской области суд вынес приговор жительнице Катайска, которая ударила кухонным ножом своего знакомого. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу районного суда.
Случай произошел во время совместного распития спиртных напитков. Женщина, поссорившись с приятелем, умышленно ударила его в спину.
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Обвиняемую приговорили к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком в два года. Суд принял во внимание здоровье женщины.
Суд
Курган
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