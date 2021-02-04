Жительнице Краснодарского края прострелили живот из дробовика за дерзость

По предварительной информации, 64-летний мужчина, который был судим за браконьерство, пришел домой в плохом настроении. Отыграться он решил на своей 44-летней благоверной. Супруг стал предъявлять жене претензии, на что получил дерзкий ответ.

Тогда он снял со стены дробовик и дважды выстрелил женщине в живот. Сестра потерпевшей прибежала на звук выстрелов. Она выхватила оружие из рук родственника и разбила его о забор.

Соседи вызвали полицию. Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Женщина с тяжелыми ранениями попала в больницу. За ее жизнь борются врачи.