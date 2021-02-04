04 февраля 2021, 16:15
Жительнице Краснодарского края прострелили живот из дробовика за дерзость
Жительница хутора Привольного на Кубани получила два выстрела живот из огнестрельного оружия. Предположительно, стрелком является ее супруг, сообщил сайт kp.ru.
По предварительной информации, 64-летний мужчина, который был судим за браконьерство, пришел домой в плохом настроении. Отыграться он решил на своей 44-летней благоверной. Супруг стал предъявлять жене претензии, на что получил дерзкий ответ.
Тогда он снял со стены дробовик и дважды выстрелил женщине в живот. Сестра потерпевшей прибежала на звук выстрелов. Она выхватила оружие из рук родственника и разбила его о забор.
Соседи вызвали полицию. Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Женщина с тяжелыми ранениями попала в больницу. За ее жизнь борются врачи.