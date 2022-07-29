Жительнице Екатеринбурга вынесли приговор за убийство мужа

В Екатеринбурге суд вынес наказание местной жительнице 1968 года рождения, которая обвиняется в убийстве мужа. Об этом написал «Мэшсити» со ссылкой пресс-службу Следственного комитета Свердловской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером 17 июля 2021 года. В тот день между парой разгорелся конфликт из-за алкоголя. Мужчина решил отчитать жену за то, что она распивает спиртные напитки. Женщина в ответ схватила нож и ударила им мужчину в область груди. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.