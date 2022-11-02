Жительнице Екатеринбурга пришлось расплачиваться по долгам из-за своей полной тезки | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 18:35 Жительнице Екатеринбурга пришлось расплачиваться по долгам из-за своей полной тезки

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Жительница Екатеринбурга столкнулась с серьезными жизненными проблемами из-за своей полной тезки. Сначала на нее повесили долги другого человека, а затем к заемным средствам прибавилась судимость. Об этом сообщил Tagilcity.ru.

Оксана Владимировна О. столкнулась с серьезными неприятностями из-за своей полной тезки, которая также проживает в Свердловской области. Женщина, которая носит такое же имя, задолжала банкам крупную сумму денег, однако по долгам пришлось отвечать Оксане. Изначально у нее заблокировали зарплатную карточку. При этом сама Оксана кредитов никогда не брала. Сотрудники полиции установили, что истинная должница не проживает по месту своей прописки.

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Помимо долгов, на Оксану повесили судимость, из-за которой у нее не получается устроиться на работу. Ее тезка угодила в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью.

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Подобная история продолжается на протяжении последних десяти лет. Юристы посоветовали Оксане обратиться в суд, чтобы найти выход из столь неоднозначной ситуации.