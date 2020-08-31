31 августа 2020, 01:16
Жительнице Дагестана заползла в рот змея. Видео +18
Жительница дагестанского села Леваши уснула под деревом и ей в рот заползла змея. Рептилию извлекли медики, пациентка в этот момент была под наркозом. О ее состоянии пока ничего не известно.
Об этом сообщил Пятый канал. Врачи с помощью специального инструмента ухватили пресмыкающееся и извлекли его из тела женщины. Длина рептилии примерно метр.
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