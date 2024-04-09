Происшествия 09 апреля 2024, 17:38 Жительнице Челябинска вынесут приговор за истязание падчерицы

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В Челябинске пройдет суд над 41-летней местной жительницей, которая обвиняется в истязаниях падчерицы. Об этом рассказал Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу СКР по региону.

Следствие выяснило, что женщина неоднократно избивала девочку. Об этом заявили и соседи семьи. Инспектор по делам несовершеннолетних после выезда на дом нашел на теле несовершеннолетней шрамы.

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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.