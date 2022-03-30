Жительнице Алтайского края вынесли наказание за избиение сына до смерти

Многодетная мать, проживающая в Алтайском крае, избила до смерти своего годовалого сына. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и три месяца. Об этом написало РИА ФАН.

Как уточнили в пресс-служба СУ СК РФ по региону, инцидент случился в одном из поселений Бурлинского района. Мать, пытаясь успокоить ребенка, нанесла ему около семи ударов. Когда она осознала, что ребенок находится при смерти, отвезла его в больницу. Однако врачи лишь констатировали смерть малыша.

Ранее женщине назначали условный срок за истязания над семилетним сыном. Она также была лишена родительских прав на трех старших детей.