Жительница Забайкалья понесет наказание за смерть 10-месячного сына

Жительница города Борзя Забайкальского края понесет наказание за смерть своего ребенка. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщил «Царьград».

По информации следственных органов, инцидент произошел 26 мая в доме обвиняемой. Женщина оставила в комнате двух малышей, а сама ушла разговаривать по телефону в другую комнату. Ее 10-месячный сын дотронулся рукой до оголенного провода и умер на месте.

Правоохранители выяснили, что удлинитель был сломан несколькими днями ранее. Вместо того, чтобы устранить поломку, 24-летняя мама спрятала его за кресло. По данному факту возбуждено уголовное дело.