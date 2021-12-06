Жительница Забайкалья избила знакомую и воткнула ей в руку ножницы

В Каларский районный суд обратилась жительница Забайкалья с жалобой на оскорбления и избиение от своей знакомой. По словам потерпевшей, злоумышленница нанесла ей несколько ударов по лицу и телу, а также воткнула в левую руку ножницы. Об этом написал «Царьград».

Потерпевшая требовала взыскать с обидчицы 25 тысяч рублей за причинение вреда здоровью, а также 250 тысяч рублей моральной компенсации. Также она хотела вернуть 47,5 тысячи рублей за услуги адвоката.

Суд частично удовлетворил иск пострадавшей. Он обязал обидчицу выплатить ей 10 тысяч рублей за причиненный вред здоровью, а также 20 тысяч рублей морального ущерба. За траты на юридические услуги обидчице придется компенсировать пять тысяч рублей и еще 687 рублей заплатить за купленные пострадавшей лекарства.