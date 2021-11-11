Жительница Всеволожска пожаловалась в полицию на детсад, где воспитывался ее ребенок

Жительница Всеволожска Ленинградкой области обратилась в полицию с жалобой на сотрудников ясельной группы детского сада. Она заявила, что воспитатели избили ее ребенка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По рассказам женщины, ситуация произошла в частном детском саду «Цветные ладошки». Пострадавшая подчеркнула, что выплачивает организации за содержание ребенка большие деньги. Она отметила, что ей с ребенком пришлось обратиться в больницу, так как у мальчика возникло кровотечение и рвота.

Портал 78.ru опубликовал переписку, из которой понятно, что мальчик упал самостоятельно. В тот момент женщина спокойно общалась с воспитателями и даже предложила им напугать ребенка за непослушание.

Однако через несколько месяцев настрой женщины изменился. В самом детской саду предполагают, что мать мальчика решила использовать данную ситуацию ради денег, так как она требует компенсацию в размере 250 тысяч рублей.