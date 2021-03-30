Жительница Волгоградской области умерла после укуса домашней кошки

Жительница Волгоградской области скончалась в больнице после укуса своей домашней кошки, написал сайт mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального комитета здравоохранения.

У 60-летней женщины в середине марта появились проблемы с дыханием. Тогда она решила, что заразилась коронавирусом. Россиянка обратилась в местную больницу. После первичного обследования врачи поставили ей диагноз «бешенство». Пациентку перевели в инфекционную больницу, но, несмотря на все усилия врачей, через несколько дней она умерла, сообщила «Экспресс газета».

При жизни гражданка успела рассказать, что приблизительно полтора месяца назад ее кошка стала вести себя агрессивно и даже укусила хозяйку за правое предплечье. Спустя время кошку решили усыпить. Кроме этого, умерла и собака, жившая на участке. Эксперты выяснили, что рядом с ее будкой часто находилась дикая лиса, которая и могла заразить питомцев бешенством.