Жительница Волгоградской области погибла из-за бутылки коньяка

В Волгоградской области бутылка коньяка стоила жизни 66-летней женщине. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Пенсионерка нуждалась в очередной порции алкоголя и отправилась к соседу, который выдал ей бутылку коньяка. Получив спиртное, женщина резко повернулась и, потеряв равновесие, полетела с лестницы вниз. Падая, она стукнулась затылком о бетонный пол в подъезде. Удар оказался смертельным. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.