Жительница Волгоградской области душила и избивала маленькую дочь из мести бывшему мужу

Жительница Волгоградской области избивала и душила свою маленькую дочь. Процесс она сняла на видео и отправила бывшему мужу, чтобы отомстить. Против нее возбудили уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. В ведомстве отметили, что возбудили уголовное дело против матери-одиночки из Калачевского района. Женщина избивала и душила свою полуторагодовалую дочь, снимая процесс на видео. Следователи возбудили дело по стать «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». По их данным, женщина пьет, не следит за здоровьем девочки и ведет аморальный образ жизни.

«Кроме этого, установлено, что месяц назад подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перекрывала дыхательные пути и нанесла не менее двух ударов по лицу своей дочери. Свои жестокие действия женщина снимала на видео и отправляла отцу девочки», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемая объяснила, что так мстила бывшему мужу, который ее бросил. В полиции подчеркнули, что в органы опеки уже передали документы на лишение женщины родительских прав. Саму девочку передали отцу.