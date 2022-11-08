Жительница Волгограда утонула в ванной | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 17:39 Жительница Волгограда утонула в ванной

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Тело жительницы Фролово Волгоградской области обнаружили в ванной. Она погибла во время водных процедур. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Пенсионерка жила одна. Иногда ее здоровье проверяли родственники. В какой-то момент они не смогли дозвониться до женщины и попросили соседей проверить ее.

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«Когда соседи зашли проведать женщину, они увидели, что ни в одной из комнат ее нет. Тело погибшей было обнаружено в наполненной ванной», — сообщил источник.

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Специалистам предстоит выяснить причины гибели.