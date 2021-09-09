Жительница Волгограда погибла после драки

В одной из больниц Волгограда умерла 48-летняя женщина, которая получила сильный удар по голове, разнимая дерущихся родственников. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Компания из двух женщин и двух мужчин отдыхала в кафе. По пути домой между мужчинами возник конфликт. Одна из женщин попыталась прекратить начавшуюся драку, но получила случайный удар по голове. Падая, она ударилась головой о землю. Дерущиеся опомнились, но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, разошлись по домам. Спустя несколько часов женщине стало совсем плохо. Ей понадобилась медицинская помощь. Обследование в больнице показало наличие кровоизлияния. Рана оказалась смертельной, женщина умерла.