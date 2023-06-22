Происшествия 22 июня 2023, 17:28 Жительница Волгограда чуть не погибла из-за отравления средством от насекомых

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Жительница Волгограда случайно выпила средство для уничтожения насекомых. Сейчас врачи борются за здоровье 44-летней пострадавшей. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Женщина поступила в районную больницу из хутора Ветютнев накануне. Врачи диагностировали у нее отравление инсектицидами. Медики промыли ей желудок до того, как вредные вещества попали в кровь.