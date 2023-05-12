12 мая 2023, 13:44
Жительница Владивостока избила женщину, которая спровоцировала аварию на улице Пушкина
Во Владивостоке произошла драка между женщинами сразу после ДТП. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.
По предварительной информации, жительница Владивостока решила наказать хабаровчанку, которая врезалась в ее автомобиль в районе улицы Пушкина. Женщина вышла из машины и ударила виновницу ДТП по лицу. Пострадавшей пришлось вызывать скорую помощь.
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Врачи зафиксировали у хабаровчанки сотрясение мозга и другие травмы. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
ДТП
Владивосток
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