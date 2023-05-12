Происшествия 12 мая 2023, 13:44 Жительница Владивостока избила женщину, которая спровоцировала аварию на улице Пушкина

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Во Владивостоке произошла драка между женщинами сразу после ДТП. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.

По предварительной информации, жительница Владивостока решила наказать хабаровчанку, которая врезалась в ее автомобиль в районе улицы Пушкина. Женщина вышла из машины и ударила виновницу ДТП по лицу. Пострадавшей пришлось вызывать скорую помощь.

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Врачи зафиксировали у хабаровчанки сотрясение мозга и другие травмы. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.