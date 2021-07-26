Жительница Урала выпрыгнула из машины скорой и погибла

В Челябинской области погибла женщина, которая на полном ходу выпрыгнула из машины скорой помощи. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Женщина погибла на Троицком тракте под Челябинском сегодня утром. Ее везли на машине скорой помощи. В какой-то момент она открыла дверь и выпрыгнула на полном ходу. Женщина получила смертельные травмы. По данным информагентства, у нее было было психическое расстройство. Областная Автоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.