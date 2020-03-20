20 марта 2020, 14:09
Жительница Урала сошла с ума и задушила отца
Жительница Челябинской области, страдающая психическими расстройствами, задушила 91-летнего отца. Ее отправят в клинику, написало ИА Ura.ru.
55-летняя женщина задушила беспомощного отца в Златоусте. Она закрыла его лицо руками. Когда мужчина умер, дочь позвонила в полицию и больницу, также оповестила о содеянном родственников.
Сообщается, что на момент убийства и по сей день у женщины наблюдаются психические расстройства. Поэтому ее признали невменяемой.