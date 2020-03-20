    20 марта 2020, 14:09

    Жительница Урала сошла с ума и задушила отца

    Анастасия Кременчугская

    Жительница Челябинской области, страдающая психическими расстройствами, задушила 91-летнего отца. Ее отправят в клинику, написало ИА Ura.ru.

    55-летняя женщина задушила беспомощного отца в Златоусте. Она закрыла его лицо руками. Когда мужчина умер, дочь позвонила в полицию и больницу, также оповестила о содеянном родственников.

    Сообщается, что на момент убийства и по сей день у женщины наблюдаются психические расстройства. Поэтому ее признали невменяемой.