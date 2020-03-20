Жительница Урала сошла с ума и задушила отца

55-летняя женщина задушила беспомощного отца в Златоусте. Она закрыла его лицо руками. Когда мужчина умер, дочь позвонила в полицию и больницу, также оповестила о содеянном родственников.

Сообщается, что на момент убийства и по сей день у женщины наблюдаются психические расстройства. Поэтому ее признали невменяемой.