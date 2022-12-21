Происшествия 21 декабря 2022, 14:52 Жительница Урала получила срок за смертельное ДТП

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В Свердловской области суд вынес решение в отношении 38-летней местной жительницы, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила смертельное ДТП. Об этом написал сайт kp.ru.

В результате аварии, которая произошла в марте этого года, погибли месячный сын женщины и ее подруга. Накануне аварии свердловчанка употребляла алкоголь и наркотики.

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Суд приговорил обвиняемую к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил ее права управлять транспортным средством сроком на 2,5 года.

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