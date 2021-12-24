Жительница Ульяновска перевела телефонным мошенникам более 4 миллионов рублей

Жительница Ульяновска в течение месяца перевела мошенникам все свои деньги — более четырех миллионов рублей. Об этом сообщил «Глас.ru».

В конце ноября женщине поступил звонок от якобы «сотрудника банка», который заявил, что с ее счета пытаются украсть деньги и посоветовал перевести средства на «безопасный счет». Позднее к афере подключился второй злоумышленник, представившийся сотрудником полиции.

В течение месяца мошенники звонили женщине регулярно. В общей сложности она перевела им более четырех миллионов рублей. Только когда деньги закончились, жертва поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, написал «ПолитЭксперт».