Жительница Улан-Удэ побила фельдшеров за «неправильное» поведение

По данным информагентства, горожанка вызвала скорую помощь для своего супруга, который поранил лицо. Поведение врачей не понравилось женщине. По ее мнению, один из медиков неправильно себя повел, посмотревшись в зеркало на стене.

«Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую — в живот», — уточнили в ведомстве.

Фельдшер воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии и сопроводили агрессивную даму в полицейское отделение.