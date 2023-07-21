Происшествия 21 июля 2023, 16:40 Жительница Удмуртии погибла во время пожара в деревянном доме

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Пожар произошел в селе Селты Республики Удмуртия. Там загорелся деревянный дом. В результате погибла местная жительница. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Возгорание зафиксировали 20 июля около восьми часов вечера в доме на Береговой улице. На место происшествия прибыли пожарные. К этому моменту пламя охватило веранду дома и кровлю. Огонь охватил 18 квадратных метров площади, а также 36 квадратных метров внутренней отделки одной из квартир. В результате пожара погибла женщина 1979 года рождения.