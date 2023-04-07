07 апреля 2023, 15:31
Жительница Тувы зарезала маленького ребенка своей сестры
Жительница поселка Каа-Хем республики Тыва зарезала двухлетнюю дочь своей сестры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
По данным Nation News, женщина пришла в гости к своей родственнице в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент местная жительница начала вести себя неадекватно, схватила нож и напала на маленького ребенка.
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Отмечается, что от полученных ранений пострадавшая девочка скончалась.
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