Происшествия 07 апреля 2023, 15:31 Жительница Тувы зарезала маленького ребенка своей сестры

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Жительница поселка Каа-Хем республики Тыва зарезала двухлетнюю дочь своей сестры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным Nation News, женщина пришла в гости к своей родственнице в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент местная жительница начала вести себя неадекватно, схватила нож и напала на маленького ребенка.

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Отмечается, что от полученных ранений пострадавшая девочка скончалась.