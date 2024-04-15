Происшествия 15 апреля 2024, 10:09 Жительница Тюменской области вонзила нож в спину пьяного возлюбленного

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Уголовное дело возбудили в отношении 42-летней жительницы Тюменской области. Ее обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось в селе Каскара. Согласно данным ведомства, во время распития спиртного между фигуранткой и ее возлюбленным разгорелся конфликт. Женщина схватила нож и ударила 34-летнего оппонента в спину.

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Медикам удалось спасти пострадавшего. В ближайшее время агрессивной гражданке изберут меру пресечения.