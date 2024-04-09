Происшествия 09 апреля 2024, 17:39 Жительница Тюменской области предстанет перед судом за нападение на бывшего мужа

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В Тюменской области пройдет суд над 58-летней жительницей села Ворогушино, которая подозревается в нападении на бывшего мужа во время застолья. Об этом рассказал сайт Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону.

Распивая спиртные напитки с бывшем мужем, обвиняемая сначала ударила мужчину по голове графином, а затем пырнула его ножом в бедро. Все произошло после ссоры на бытовой почве.

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Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы за легкое причинение вреда здоровью.