Жительница Тюменской области погибла в огне

В Тюменской области произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным информагентства, пожар произошел накануне в деревне Чирки. Загорелась квартира в одноэтажном жилом доме. В результате погибла женщина. По предварительной информации, пламя вспыхнуло либо из-за неправильной эксплуатации печи, либо из-за неисправности печного отопления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.