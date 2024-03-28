Происшествия 28 марта 2024, 14:51 Жительница Тюменской области обворовала подругу на 350 тысяч рублей за несколько месяцев

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Правоохранители задержали 22-летнюю жительницу Тюменской области по подозрению в краже. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, за три месяца девушка похитила у собственной подруги 350 тысяч рублей. Находясь в гостях у приятельницы, фигурантка забирала деньги из шкатулки, где они хранились.

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Украденные средства были потрачены на погашение кредитов. Теперь предполагаемой злоумышленнице грозит до шести лет колонии.