Происшествия 23 января 2024, 11:57 Жительница Тюменской области до смерти избила мать ногами во время застолья

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Правоохранители задержали 29-летнюю жительницу села Омутинское Тюменской области. Ее подозревают в убийстве матери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, во время распития спиртного между женщинами разгорелся конфликт. В ходе ссоры фигурантка толкнула родственницу на пол и избила ногами. Полученные травмы оказались смертельными.

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Нападавшей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.