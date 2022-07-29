Серьезное ДТП произошло на 314-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Там женщина за рулем Nissan Almera врезалась в трактор. Об этом сообщил «Наш Город» со ссылкой на местное ГИБДД.

Женщина-водитель не справилась с управлением и въехала в трактор. В результате удара последний перевернулся.

Женщина и ее трехлетняя дочь получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение. Водитель трактора повреждений не получил. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.