Жительница Тюмени упала во время резкого маневра автобуса

В Тюмени на улице Мориса Тореза рядом с остановкой общественного транспорта случилось ЧП — упала пожилая женщина. Об этом сообщил Nashgorod.ru.

Как рассказали очевидцы, пенсионерка рухнула при торможении автобуса из-за того, что она не держалась за поручни. К месту вызвали бригаду скорой помощи. Также приехали и сотрудники ГИБДД.

По словам кондуктора, пожилая женщина сказала, что живет недалеко и самостоятельно ушла домой.