18 января 2023, 18:11
Жительница Тюмени принесла наркотики сыну в колонию
Женщина попыталась пронести посылку с наркотиками в колонию, где отбывает наказание ее сын. Запрещенные средства она спрятала в ведерко из-под мороженого, сообщил сайт Nashgorod.ru.
По данным сайта kp.ru, 67-летняя женщина пыталась передать наркотические вещества сыну во время свидания.
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Сотрудники колонии заподозрили неладное и досмотрели женщину. В результате обысков в ведерке из-под мороженого нашли наркотики.
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Тюрьмы
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