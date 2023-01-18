Происшествия 18 января 2023, 18:11 Жительница Тюмени принесла наркотики сыну в колонию

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Женщина попыталась пронести посылку с наркотиками в колонию, где отбывает наказание ее сын. Запрещенные средства она спрятала в ведерко из-под мороженого, сообщил сайт Nashgorod.ru.

По данным сайта kp.ru, 67-летняя женщина пыталась передать наркотические вещества сыну во время свидания.

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Сотрудники колонии заподозрили неладное и досмотрели женщину. В результате обысков в ведерке из-под мороженого нашли наркотики.

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