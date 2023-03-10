Происшествия 10 марта 2023, 17:18 Жительница Тюмени пожаловалась на угрозы расправой в Сети

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Жительница Тюмени попросила помощи в интернете. Она написала пост, в котором рассказала, что ей угрожает расправой мужчина. Об этом сообщил «Наш город» со ссылкой на паблик «ЧС Тюмень».

Пострадавшая рассказала, что в феврале стала жертвой избиения. После этого, по словам девушки, злоумышленник отобрал у нее ключи от машины и дорогой телефон. Спустя некоторое время мужчина пришел на работу к жертве.

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Девушка написала заявление в полицию. Она сообщила, что обидчик также выбил стекло ее машины и сломал дверь в квартиру.

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