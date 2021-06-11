Жительница Тюмени попала в ДТП на мотоцикле

В административном центре Тюменской области на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в ночь на 11 июня произошла авария с участием мотоцикла, которым управляла девушка. Она получила травму ноги. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Дорогу не поделили мотоцикл и легковушка. По версии следствия, водитель автомобиля поворачивал налево и не уступил дорогу 22-летней мотоциклистке. У девушки было преимущество.

В результате столкновения хозяйка мотоцикла несильно повредила ногу. Ей оказали помощь на месте.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.