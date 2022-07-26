Жительница Тюмени погибла в результате опрокидывания квадроцикла на Алтае

В Алтайском крае во время отдыха погибла туристка, приехавшая из Тюмени. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, женщина погибла неподалеку от смотровой площадки Акташского ретранслятора. Квадроцикл съехал с проселочной дороги и перевернулся, в результате чего туристка получила смертельные травмы. Она умерла в больнице. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.