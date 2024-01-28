28 января 2024, 18:45
Жительница Тюмени по пояс провалилась в яму с кипятком и попала в реанимацию
Девушка в Тюмени упала в яму с кипятком и обварилась
В Тюмени девушка провалилась в яму с кипятком и попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Она получила сильные ожоги, сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».
Местная жительница упала в яму во дворах жилых домов по улице 50 лет ВЛКСМ. От горячей воды очень сильно пострадала нижняя часть ее тела.
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«Никаких предупреждающих ограждений установлено не было», — рассказали близкие девушки.
Очевидцы отметили, что на улице, где все произошло, коммунальные аварии случаются регулярно.
В пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании сообщили, что на место ЧП направили бригаду рабочих, которые установят ограждения. Также специалисты проводят земляные работы, чтобы найти место утечки кипятка.
Похожая история произошла в Новосибирске 17 января. За медицинской помощью обратились 13 человек с ожогами — все они пострадали из-за прорыва трубы с кипятком. В результате коммунальной аварии горячая вода поднялась и затопила проезжую часть.
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