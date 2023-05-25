Происшествия 25 мая 2023, 18:45 Жительница Тюмени избила брата деревянной табуреткой во время семейного застолья

Читать 360tv в

Тюменке грозит до двух лет тюрьмы за нападение на брата с табуреткой во время семейного застолья. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Родственники вместе сидели за столом, когда сестра начала припоминать мужчине старые детские обиды. Не выдержав наплыва чувств, она схватила табуретку и огрела ею родственника по голове. Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Авторы: