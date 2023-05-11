Происшествия 11 мая 2023, 12:58 Жительница Татарстана убила мужа на почве ревности

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В Татарстане правоохранители расследуют убийство 45-летнего мужчины, которое произошло накануне в городе Елабуга. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на региональный отдел СК РФ.

По предварительной информации, совершить преступление могла его жена на почве ревности. Женщина решила, что ее супруг ей изменяет, и когда тот вернулся домой, то зарезала его, сообщили «Народные новости».

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В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемой. Следствие выяснило, что в тот день мужчина не изменял жене, а лишь пил алкоголь.