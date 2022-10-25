Жительница Татарстана прогулялась по улицам Чистополя в обнаженном виде | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 19:11 Жительница Татарстана прогулялась по улицам Чистополя в обнаженном виде

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Жители города Чистополь республики Татарстан заметили обнаженную женщину на городской трассе. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на группу «Казань. Социальная группа» со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте».

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Происшествие попало на видео. При этом девушка казалась довольно счастливой — во время прогулки она танцевала и не обращала внимание на проезжающие мимо машины. По словам автора видео, героиню ролика не напугала даже минусовая температура.