Происшествия 12 февраля 2023, 13:38 Жительница Татарстана подожгла отделение Сбербанка. Видео Telegram-канал Baza: жительница Татарстана подожгла отделение Сбербанка

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Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором пожилая жительница Татарстана поджигает отделение Сбербанка в городе Азнакаево. Она тщательно облила пол возле терминалов горючей жидкостью, совершила поджог и сбежала, перед этим посмотрев прямо в камеру видеонаблюдения.

Все произошло в субботу, 11 февраля, около 14:00. Странная затея не удалась: пожар начался, но огонь потух еще до приезда МЧС, никто не пострадал. Пенсионерку задержали, ее личность установили. Женщине 63 года. По данным канала, полицейским пока не удалось провести допрос, поскольку она «в невменяемом состоянии».

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В конце января Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам в колонии строгого режима за поджог военкомата в Нижневартовске. Это первый в России случай, когда за такое преступление огласили приговор по статье «Террористический акт». Ранее в отношении мужчины также возбудили уголовное дело о краже.

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