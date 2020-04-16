Жительница Тамбова случайно убила полугодовалую дочь

Уголовное дело возбудили против 26-летней матери. Она задушила ребенка своим телом, будучи в нетрезвом состоянии. От веса тела шестимесячный ребенок скончался.

У сотрудников правоохранительных органов достаточно доказательств того, что виновата женщина. Против нее возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.