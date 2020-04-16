16 апреля 2020, 13:13
Жительница Тамбова случайно убила полугодовалую дочь
26-летняя жительница Тамбова распивала спиртные напитки вместе со своим мужем. Позже она легла спать и положила рядом с собой полугодовалую дочь. Проснувшись, она обнаружила, что девочка не дышит. Об этом написало ИА Nation News.
Уголовное дело возбудили против 26-летней матери. Она задушила ребенка своим телом, будучи в нетрезвом состоянии. От веса тела шестимесячный ребенок скончался.
У сотрудников правоохранительных органов достаточно доказательств того, что виновата женщина. Против нее возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.