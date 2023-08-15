Происшествия 15 августа 2023, 16:15 Жительница Сызрани предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом

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Жительницу Сызрани ждет суд за то, что она насмерть сбила пешехода на переходе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

В ноябре 2022 года 21-летняя водитель LADA Kalina не притормозила перед пешеходным переходом на улице Гагарина и сбила 42-летнего мужчину. Он погиб в больнице от полученных травм.

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Против девушки возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь ей грозит до пяти лет заключения.