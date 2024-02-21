Происшествия 21 февраля 2024, 11:15 Жительница Свердловской области сдала внука полиции из-за кражи 25 тысяч рублей

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В Каменске-Уральском Свердловской области 59-летняя местная жительница написала заявление на внука, которого заподозрила в краже. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

По версии следствия, 19-летний юноша похитил у бабушки 25 тысяч рублей. Молодой человек обещал вернуть деньги, однако слово не сдержал. Средства он потратил на оплату онлайн-игр.

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Возбуждено уголовное дело. Юному фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.