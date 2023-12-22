Происшествия 22 декабря 2023, 12:02 Жительница Свердловской области родила в бане и выкинула ребенка в сугроб Свердловчанку, закопавшую новорожденного в сугроб, охраняет полиция Unsplash

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Жительница Свердловской области, закопавшая новорожденного ребенка в сугроб, стала фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным следственных органов, 20 декабря женщина родила ребенка на территории дачного участка в поселке Свободный. Сразу после родов подозреваемая оставила его в сугробе. Ребенка удалось спасти, он находится в медицинском учреждении.

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В региональном главке МВД пояснили, что роды проходили в бане. Закопанного в сугробе малыша обнаружил тесть женщины. Сейчас подозреваемую отправили в больницу, где ее охраняют полицейские.

В середине декабря в Екатеринбурге девушка выбросила новорожденного в сугроб под окном своего дома. Ребенка обнаружил прохожий.